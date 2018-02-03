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Ростов-на-Дону Ахмат
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Анатолий Бышовец: Смолов отказал "Зениту", это говорит о его порядочности
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о нападающем "Краснодара" Федоре Смолове, который в январе мог перейти в зарубежный клуб.
"Я всегда предполагал, что Фёдору Смолову лучше будет остаться в клубе. В "Краснодаре" он лидер, у него прекрасные отношения с партнёрами. Поехать в зарубежный клуб, не имея предложений, которые можно было бы связывать с большой перспективой, - не самый лучший вариант. Чемпионат мира - это шанс, чтобы проявить себя. Ведь не было ясности, будет ли у Смолова постоянное место в основе в зарубежном клубе.
Мы знаем, что Смолов отказался от перехода в "Зенит". Это говорит о его порядочности и о том, что он уважает свою нынешнюю команду и тренера. Аура рабочей атмосферы в "Краснодаре" играет очень большую роль. К тому же переход в "Зенит" - это новый тренер и новые требования.
Я думаю, что все эти факторы вместе повлияли на его решение. Считаю, что он поступил абсолютно правильно", - передает слова Бышовца "Чемпионат".
"Я всегда предполагал, что Фёдору Смолову лучше будет остаться в клубе. В "Краснодаре" он лидер, у него прекрасные отношения с партнёрами. Поехать в зарубежный клуб, не имея предложений, которые можно было бы связывать с большой перспективой, - не самый лучший вариант. Чемпионат мира - это шанс, чтобы проявить себя. Ведь не было ясности, будет ли у Смолова постоянное место в основе в зарубежном клубе.
Мы знаем, что Смолов отказался от перехода в "Зенит". Это говорит о его порядочности и о том, что он уважает свою нынешнюю команду и тренера. Аура рабочей атмосферы в "Краснодаре" играет очень большую роль. К тому же переход в "Зенит" - это новый тренер и новые требования.
Я думаю, что все эти факторы вместе повлияли на его решение. Считаю, что он поступил абсолютно правильно", - передает слова Бышовца "Чемпионат".
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