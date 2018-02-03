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Анатолий Бышовец: Смолов отказал "Зениту", это говорит о его порядочности

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о нападающем "Краснодара" Федоре Смолове, который в январе мог перейти в зарубежный клуб.

"Я всегда предполагал, что Фёдору Смолову лучше будет остаться в клубе. В "Краснодаре" он лидер, у него прекрасные отношения с партнёрами. Поехать в зарубежный клуб, не имея предложений, которые можно было бы связывать с большой перспективой, - не самый лучший вариант. Чемпионат мира - это шанс, чтобы проявить себя. Ведь не было ясности, будет ли у Смолова постоянное место в основе в зарубежном клубе.

Мы знаем, что Смолов отказался от перехода в "Зенит". Это говорит о его порядочности и о том, что он уважает свою нынешнюю команду и тренера. Аура рабочей атмосферы в "Краснодаре" играет очень большую роль. К тому же переход в "Зенит" - это новый тренер и новые требования.

Я думаю, что все эти факторы вместе повлияли на его решение. Считаю, что он поступил абсолютно правильно", - передает слова Бышовца "Чемпионат".
Теги: Бышовец Смолов Краснодар
Сегодня, 09:50
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28
(5)
№28 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:35) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Ваше "голубое" нечто другое.

ваше розовое свинячье. а небо не купить. Читай ещё раз по слогам, деточка.
1-18, 2-10, И 0-7 как контрольный выстрел в свиную бошку с хвостиком крючком.
Кот и Сыновья(ТМ).

laughing
Не вам пердивщикам "70 лет возле параши" тявкать.Вы Балтийское море случаём не вырыли?По аналогии..И ещё вопрос,кто из вас на помойку погулять первым вышел.

Цитата: soloz
Согласен, порядочные люди в Голубом клубе спартак не играют..Клеймо Гей-спартака навсегда..не отмоешь!! stuck_out_tongue_winking_eye

Ты себя для начала отмой,может тогда и отпустит что-то мозгах твоих.Хотя про мозги,как комплимент тебе.
Регистрация: 9.08.2015
№27 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Ваше "голубое" нечто другое.

ваше розовое свинячье. а небо не купить. Читай ещё раз по слогам, деточка.
1-18, 2-10, И 0-7 как контрольный выстрел в свиную бошку с хвостиком крючком.
Кот И Сыновья(ТМ).

Юрбан,бабос что мамка на ремонт хаверы выделила тебе долбню,что снова на синьку все проxyячил? worried
Регистрация: 9.01.2018
№26 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:06) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Согласен, порядочные люди в Голубом клубе спартак не играют..Клеймо Гей-спартака навсегда..не отмоешь!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:52) #
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online

Цитата: nami-sv
Ваше "голубое" нечто другое.

ваше розовое свинячье. а небо не купить. Читай ещё раз по слогам, деточка.
1-18, 2-10, И 0-7 как контрольный выстрел в свиную бошку с хвостиком крючком.
Кот и Сыновья(ТМ).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№24 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Анатолий Федорович знает что говорит.
Регистрация: 20.03.2014
№23 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:44) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: calcio
Цитата: yuri
нормальные мужики идут в Зенит

ну да типа кокоши седни в новостях включил,
ржут над ним типа в алике купил одежку ну правда блиять как цыган вырядился ещё и барсетку на яйца навесил с надписью гуччи smile Бомжи похоже он п***к, не в курсе не палил его никто в гейборделе пока?
Палили стопудова тока кто ж признается то laughing

эти "нормальные" сперва толпой ломанулись в Анжи к керимову,а когда их кинули там,перебрались в дыру,которые некоторые политкорректно назвали окном.
Если они для кота нормальные мужики,то.......можно сказать кто и он.

Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
А что,цвета под стать.

деточка малая. Синее небо не купить, можно пол-Африки загнать в ваш гавно-клуб, но небо не купить. Прочитай по слогам.

хватит на себя наговаривать и хвалить.если есть у вас небо,то оно тёмное и хмурое.
Ваше "голубое" нечто другое.
Регистрация: 9.08.2015
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:38) #
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online

Цитата: nami-sv
А что,цвета под стать.

деточка малая. Синее небо не купить, можно пол-Африки загнать в ваш гавно-клуб, но небо не купить. Прочитай по слогам.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: александр матасов (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (9)

У Зиньки кредит не меренный ,они и три состава наберут,Феде это надо,играть в Тосно или в Динамо Петербург.
Регистрация: 5.02.2017
№20 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: calcio
Нормальный мужик Федя, уважаю.

нормальные мужики идут в Зенит даже не раздумывая нисколько. Федю видимо армяшка скрутил, бил по ночам.

За деньги только проститутки.Адвокатом быть у тебя не получается.Может сутенёром себя попробуешь или....А что,цвета под стать.
Регистрация: 9.08.2015
№19 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: yuri
нормальные мужики идут в Зенит

ну да типа кокоши седни в новостях включил,
ржут над ним типа в алике купил одежку ну правда блиять как цыган вырядился ещё и барсетку на яйца навесил с надписью гуччи smile Бомжи похоже он п***к, не в курсе не палил его никто в гейборделе пока?
Палили стопудова тока кто ж признается то laughing


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№18 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Чёрную душу до бела вам никогда не отмыть,хоть все СМИ и каналы скупите.

Госпади. Да кто ты такой мерить мне мою душу?. ты же раб беглый. А всё туда же в учителя.

Да кому ты нужен кот помойный!Кто ты такой чтобы мерить твою душу?Да и мерить,сказать по правде,у тебя нечего чухонец.
Регистрация: 9.08.2015
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:19) #
  • -1
  •  (17)
online

Цитата: calcio
Нормальный мужик Федя, уважаю.

нормальные мужики идут в Зенит даже не раздумывая нисколько. Федю видимо армяшка скрутил, бил по ночам.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 11:18) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
черный? да .но не красный!

Ну а ты пока пестуй в свой... Голубой... "Гей-славяне" smile

Цитата: yuri
мерить мне мою душу?

Придворняжка, чего мерить? Тушу тебе твою? Накуя - пинком в канаву - и пусть дальше гниет... Про твою породу еще Джек Лондон писал - "А у дворняг души вовсе не было, им можно было сломать только кости"
Лучше расскажи, вы в это трансферное окно танец сасамба отплясываете купно, или поодиночке?


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№15 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 11:13) #
  • -2
  •  (16)

Федя с детства мечтает играть в Спартаке, проклятые капиталисты топчут его детскую мечту блиять. А зенит это смешно,это уровень дзюпы,кокоши, но никак не Смолова. Зачем ему гнить в говноклубе даже если деньгами завалят? Нормальный мужик Федя, уважаю.


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:10) #
  • -4
  •  (18)
online

Цитата: nami-sv
Чёрную душу до бела вам никогда не отмыть,хоть все СМИ и каналы скупите.

Госпади. Да кто ты такой мерить мне мою душу?. ты же раб беглый. А всё туда же в учителя.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 11:10) #
  • +4
  •  (18)
online

да какой там, на фиг, отказ ?! зениту, этот синюшник, не нужен был изначально, в противном случае не покупали бы заболотного. краснодар, федя - твоя судьба, мля. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 16.06.2015
№12 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 11:03) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Иначе говоря... ЕПЯЯЯЯТЬ ЗЕГНИД!


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Чёрный клуб,хотя гл

черный? да .но не красный!
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:59) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
согласен, порядочные люди в сините не играют


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 10:56) #
  • +3
  •  (13)

Ну порядочность тут не причем.. Трезвый расчет, я полностью согласен с № 3 Парень не дурак и хочет исключить любой риск накануне домашнего чемпионата


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
ММВ,
полностью согласен - конкуренция их пугает, многие предпочитают быть первым парнем на деревне, чем последним в городе...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Чёрный клуб

Срочно зеркало!.

Пластика вашей рожи и толстый слой косметики на грязной харе чёрную душу вашу чище не делают.Чёрную душу до бела вам никогда не отмыть,хоть все СМИ и каналы скупите.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:32) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не удивлюсь если в ближайшее время из Зенита уйдут еще и Полоз с Ерохиным.
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:19) #
  • -4
  •  (20)
online

Цитата: nami-sv
Чёрный клуб

Срочно зеркало!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:11) #
  • -1
  •  (25)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это ещё раз о непорядочности пи.ерского клуба.Чёрный клуб,хотя глоры этого грязного политпроекта(да-да) пытаюся асем доказать обратное.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:11) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Дело не в порядочности, а в том, что смолов понимает, что по приходу в условный зенит никто ему там место с в старте не гарантирует(пример дзюбы). А на носу чм, где можно неплохо засветиться. От добра добра не ищут.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Локомотив»
Это говорит, что если бабла навалом ещё не значит что всех можно купить, не все продаются и это радует.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 10:00) #
  • -9
  •  (25)
online
Болеет за:
«Зенит»
это говорит о его тупости!
Регистрация: 26.04.2017
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