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Дмитрий Аленичев: встреча с Тотти доставила массу положительных эмоций

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, который выступает за сборную России на Кубке Легенд, поделился впечатлениями от встречи с Франческо Тотти, приехавшим в Москву в составе команды Италии.

"Сегодня здесь отличная атмосфера. В чем секрет нашей команды? Секрета нет. Мы наиболее сыгранная команда. Вряд ли соперники собираются так часто, как мы. Ну и мы помоложе всех остальных соперников. Ну вы видите, Италия забила нам пять мячей. Там Франческо Тотти приехал. Этого следовало ожидать.

Встреча с ним приятная и очень трогательная. Я его не видел лет 10. Он играл, я работал. Я был очень сильно впечатлён, когда узнал, что он приедет. Сегодняшняя встреча доставила массу положительных эмоций. Плюс завтра ещё день, а потом банкет. Мы ещё наообщаемся. Сегодня перекинулись парой слов. Поинтересовались, кто где работает. Он сейчас в менеджменте "Ромы". Сказал, что становиться тренером пока не планирует, хочет отдохнуть от футбола. Огромная честь, что он приехал к нам. Он доказал сегодня, что он фантастический футболист. Тотти вряд-ли сильно расстроится, если не победит. Тут главная победа — это встреча и общение", - цитирует Аленичева "Чемпионат.сом".
Теги: Аленичев Тотти
Вчера, 21:15
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