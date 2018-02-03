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Ахмед Муса: считаю Слуцкого лучшим тренером в своей карьере

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса слова экс-тренера "армейцев" Леонида Слуцкого. Российский специалист выразил мнение, что аренда Мусы — очередной супертрансфер ЦСКА.

"Кому-то в его словах почудится лесть, но я так не считаю. Он говорит со знанием дела, поскольку лучше кого бы то ни было знает мой потенциал. Я вообще считаю его лучшим тренером в своей карьере. Именно Слуцкий сделал меня таким футболистом, какой я есть сейчас. Нам обоим известны мои сильные стороны, поэтому я, пожалуй, соглашусь с его оценкой", - цитирует Мусу "Чемпионат.сом".
Теги: Муса Слуцкий ЦСКА
Вчера, 22:20
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№2 Написал: oyster (Сегодня, 00:32) #
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Муса при Слуцком вырос на глазах
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это логично, он его не только бегать, но и играть научил.
Давай Ахмедушка побольше голов.
Регистрация: 10.10.2006
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