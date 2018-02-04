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"Мольде" проявляет интерес к нападающему ЦСКА Аарону Оланаре

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре попал в сферу интересов "Мольде", сообщает Sunnm?rsposten.

Ранее форвард уже выступал в чемпионате Норвегии - за "Волеренгу" и "Сарпсборг".

Отметим, в этом сезоне Оланаре провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч.
Теги: Оланаре ЦСКА Трансферы
Сегодня, 10:30
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