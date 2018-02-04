Кристиан Нобоа: у меня есть три конкретных предложения

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, что он хочет больше играть.– Все просто – я хочу играть, но не играю. У меня есть три конкретных предложения – не буду их озвучивать, -и я уже говорил о них с президентом клуба. Он сказал, что ситуация непростая, и мы должны еще раз все обсудить на следующей неделе. Если клуб заинтересован во мне, я останусь, если нет – выберу наилучший для себя вариант. Все будет зависеть от решения клуба.– Прямо сейчас -я хочу играть в футбол. Я уважаю решения главного тренера, но в последние два-три месяца для меня очевидно, чтоменя рассматриваютнекак игрока стартового состава. Поэтому, зная, что есть другие предложения, мне бы хотелось изменить эту ситуацию.– Да, мы несколько раз поднимали этот вопрос, он всегда говорил: "Один матч может многое изменить. Но я понимаю тебя - если считаешь, что лучшим решением будет уйти, выбери лучшее для себя".