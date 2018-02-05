Павел Кучеров: чем быстрее Промес уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в топ-клуб

Павел Кучеров, работавший в скаут-системе "Арсенала" и "Эвертона", считает, что Квинси Промесу необходимо переходить из "Спартака" в "Саутгемптон".– Если говорить только о футбольной составляющей, то голландец мог посчитать, что "Саутгемптон" – не самый сильный клуб для его статуса. Кроме того, не сомневаюсь, что в Москве условия контракта лучше, чем у "святых", а чтобы идти на понижение, нужна команда более высокого уровня. Вопрос в другом.– Пока топ-клубы Англии по поводу Промеса не проснулись – предложений оттуда нет. Пути два – оставаться в "Спартаке" и доказывать, что стоишь приглашения от большой команды или перейти в коллектив скромнее, но там обратить на себя внимание.– Уже говорил и готов повторить: чем быстрее он уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает. Напрямую из России это сделать непросто.– Да. Там можно развиваться и хорошо играть. Полтора классных сезона там – и появится шанс на трансфер в "Ливерпуль" или "Тоттенхэм".– Во всех отношениях. Это играет свою роль, и если Квинси считает, что через три месяца получит более выгодное предложение, то он прав. "Спартак" дает шанс засветиться в еврокубках, возможно, в Лиге чемпионов.– Да, абсолютно.