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Борис Игнатьев: три матча в Дубае напомнили мне "Зенит" в начале сезона

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал товарищеский матч "Зенита" со "Слованом".

"Я кое-что фиксировал по матчу со "Слованом" и по предыдущим встречам. Те три игры в Дубае с "Копенгагеном", "Славией" и "Гуанчжоу Эвергранд", казалось, показали, что "Зенит" готов лучше остальных. Речь не только о российских командах, но и многих зарубежных. Это было заметно и по движению, и по мысли, и по реализации моментов.

На этом этапе важна динамика спортивной формы. Так вот мне казалось, что "Зенит" даже перешагнул через один этап, казалось, что у "Зенита" была заложена хорошая база функциональной готовности, запас скоростной выносливости.

"Зенит" в начале сезона и в конце года – это две разные команды. В стартовой части питерцы превосходили всех по игре и не случайно шли на первом месте. Важно, что высоким было качество игры. Три матча в Дубае напомнили мне тот "Зенит".

Во второй части осени явно не хватало быстроты, запаса уровня специальной работоспособности. Не выносливости, а именно специальной работоспособности, которая выражается в проявлении всех лучших игровых качеств. Команда выглядела тяжелой и в какой-то момент развалилась игра, которая в августе-сентябре была очень привлекательной.

Сейчас не только три матча в Дубае, но и игра со "Слованом", за исключением концовки встречи, напоминали мне "Зенит" образца начала сезона. А вот поздней осенью команда Манчини ни чем не отличалась в плане подготовленности от своих соперников", - передает слова Игнатьева "Спорт уик-энд".
Теги: Игнатьев Зенит
Сегодня, 10:56
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