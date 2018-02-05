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Источник: "Краснодар" арендовал Олега Шатова

"Краснодар" договорился с "Зенитом" об аренде с правом последующего выкупа 27-летнего полузащитника Олега Шатова, сообщает "Спорт-Экспресс".

За то, чтобы выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении "Зенита-2" в Турции. Шатов должен присоединиться к новой команде уже завтра, 6 февраля, на сборе в Испании.
Теги: Шатов Краснодар Зенит
Вчера, 21:41
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18
(5)
№18 Написал: Pobedil (Сегодня, 00:11) #
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  •  (2)

Хорошая новость для рашн говнобола. Игрок высокого уровня, кандидат в сбродную, на носу у нас чм а чувак сидит на лавке и смотрит как молодежка оргентины мяч перекатывает - это норм? быкам явно не хватает таких игроков, думаю Олег очень хорошо впишется в рисунок игры краснодара, т.к кто бы ни был тренером гланый магнитчик требует от команды игры в атаку и это приятно. А шатов как раз таки быстрый техничный, выносливый . он в последнее время как на поле выйдет, так носится как шальной, как собаченок которого держали дома долго и наконец выпустили. туда-сюда. Вообщем энергии у него и желания полно, денег думаю тоже, будет норм играть, деньги ему вернут, магнитов то много)
Регистрация: 5.02.2018
№17 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:32) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Отдали просрочку по адресу, пусть там окончательно протухнет confounded
Регистрация: 7.05.2017
№16 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartak СССР
Цитата: Blessing
Зенитовцы везде востребованы, это особая каста.

особенно с доплатой,а Шатов так вообще личные средства добавлял чтобы выскочить из болота sweat_smile

Из РАБСТВА
Регистрация: 30.08.2015
№15 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:01) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Зенитовцы везде востребованы, это особая каста.

особенно с доплатой,а Шатов так вообще личные средства добавлял чтобы выскочить из болота sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016
№14 Написал: trachok (Вчера, 22:58) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
осквернился он еще в онжи, так что в зените это он по проторенной дорожке
Регистрация: 12.05.2013
№13 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 22:37) #
  • +4
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо если так, надеюсь Шатова реанимируют после осквернения помойкой
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 22:35) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Что твориться ЗИНКОЙ ой-ой ,ЛАТИНОСЫ ВСЕХ БЕЛОКОЖИХ ПОВЫГОНЯЛИ,ПОРА ФУРСЕ В ФИФА ИСК ГОТОВИТЬ О РАСИЗМЕ
Регистрация: 30.08.2015
№11 Написал: Didi Питер (Вчера, 22:35) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: liasport433
дорогово

:-))) И тут телефон виноват?
Регистрация: 6.12.2008
№10 Написал: grisha (Вчера, 22:10) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
странно, что не пригодился Манчини...не последний российский футболист

Полное говно
Даже Ерохину можно ещё дать шанс, только не этому безмозглому
Такое впечатление, что он футболист, как папа - депутат
Или мент, как у Шунина или нашего выгнанного алкаша Ионова
Взятки не видны в карманах - взятки видны на поле

Лодыгин - пример
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: vit (Вчера, 22:01) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
это особая каста.

угу.... каста 32разов....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: liasport433 (Вчера, 21:54) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: grisha
Цитата: liasport433
я ненавиду зенит

)))))))))))))
ду ду
Лучше бы ты ненавадил чурок - но родителей не выбирают

дурачек что ли , с телефона пишу мобильной версии нету , не заморачиваюсь если не туда нажал

ну ненавАдил как ты написал , дорогово стоит
Регистрация: 19.06.2017
№7 Написал: utekay Россия (Вчера, 21:54) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
странно, что не пригодился Манчини...не последний российский футболист


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Blessing Спб (Вчера, 21:52) #
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Зенитовцы везде востребованы, это особая каста. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: vikdo (Вчера, 21:50) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: metis
раскошелиться на 5 миллионов евро

Раньше писали о 6 которые давал "Краснодар" и о 8 что хотел "Зенит". А теперь 5. Видать цифры явно не точные.


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№4 Написал: grisha (Вчера, 21:50) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
я ненавиду зенит

)))))))))))))
ду ду
Лучше бы ты ненавадил чурок - но родителей не выбирают
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: liasport433 (Вчера, 21:48) #
  • +6
  •  (14)

фурсенко развалит зенит , если бы не он и манчини не пришел , да я ненавиду зенит , но все же это не дело , шатов хороший игрок, краснадару повезло , зениту надо воспитанников подтягивать !!!! а не скупать сильнейших из конкурентов , и держать на лавке
Регистрация: 19.06.2017
№2 Написал: grisha (Вчера, 21:46) #
  • -15
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: metis
Поздравляю Краснодар с хорошим игроком.

Не смеши - это же лохотрон с паспортом - он даже в пинг понг не игрок
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: metis Riga (Вчера, 21:43) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю Краснодар с хорошим игроком.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
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