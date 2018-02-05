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Юрий Сёмин: хорошо, что не было драки

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал товарищеский матч с "Кальмаром" (1:1) на сборе в Испании.

- Матч получился боевым. Было множество единоборств, иногда грязных. Главное, что никто не получил травму. В первом тайме пропустили гол из-за ошибки. Во втором вышла новая группа футболистов, которая оказывала серьезное давление на соперника. Была принципиальность в единоборствах, поэтому удалось отыграться.

- По ходу матча вы постоянно подбадривали команду. Чувствовали, что атакующий потенциал "Локомотива" выше?

- Есть конкретная игра. Мы исправили ситуацию во втором тайме. В первом играли слишком нежно и спокойно. После перерыва появилась агрессия в каждом эпизоде. Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки.

ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 22:32
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(1)
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хорошо то как )))))))))))))))))))))))))))))))))
Петушок не уронили у назначенного политбюро )))))))))))))))))))))
А футбол то тут при чём ?
Регистрация: 19.04.2017
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