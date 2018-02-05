Юрий Сёмин: хорошо, что не было драки

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал товарищеский матч с "Кальмаром" (1:1) на сборе в Испании.- Матч получился боевым. Было множество единоборств, иногда грязных. Главное, что никто не получил травму. В первом тайме пропустили гол из-за ошибки. Во втором вышла новая группа футболистов, которая оказывала серьезное давление на соперника. Была принципиальность в единоборствах, поэтому удалось отыграться.- Есть конкретная игра. Мы исправили ситуацию во втором тайме. В первом играли слишком нежно и спокойно. После перерыва появилась агрессия в каждом эпизоде. Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки.