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Игорь Лебеденко: предложения есть только от клубов ФНЛ

Бывший нападающий "Терека" и "Арарата" Игорь Лебеденко рассказал, что у него есть предложения от клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Напомним, в начале февраля главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, что клуб контактировал с Лебеденко.

– Действительно. мы общались с "Енисеем", – сказал Лебеденко. – Но до конкретики дело не дошло. В этой команде меня не будет.

– От каких клубов есть предложения?

– Только из первой лиги. Планирую определиться с командой в ближайшее время. Пока поддерживаю форму индивидуально.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лебеденко
Сегодня, 00:22
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