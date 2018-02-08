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Вячеслав Колосков: я бы разрешил пиво на российских стадионах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что возможное снятие запрета на продажу пива на стадионах РФПЛ не станет проблемой.

"Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков. Вряд ли закон будут менять под один вид спорта. Да, футбол – исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьется и без пива. Люди, которые не пьют водку, с удовольствием выпили бы пива, ничего плохого я в этом не вижу. Видел множество соревнований, где это пиво продавалось. После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку. Я бы разрешил пиво, не вижу в этом проблемы. Тот, кто хочет напиться, сделает это где угодно и без пива", - цитирует Колоскова РИА.
Теги: Колосков
Вчера, 22:06
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№3 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
За пиво на стадионах !( малолетки из спб с минусами пускай сосут куй вместо пиво !)


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Вчера, 23:25) #
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Пусть Колосков разрешает у себя на даче, а в России эти его запойные номера НЕ ПРОЙДУТ!!!
Не те времена!
ОЧЕНЬ ХОРОШО, что закон О ЗАПРЕТЕ продажи пива на стадионах продолжит действовать и после завершения чемпионата мира 2018 года.
Нельзя спаивать молодёжь!
Навредить разрешением продажи ЛЕГЧЕ, чем потом исправлять и лечить от алкоголизма!
Колосков об этом не думает, а на молодежь ему глубоко наплевать!
Совет Федерации на верном пути и никогда не будет слушать алкогольного лоббиста Колоскова!
Производители алкоголя спаивают и получают бешеные доходы, а на лечение и ликвидацию алкогольного социального УЩЕРБА тратится государство и ТРАТИТ очень большие деньги!
Надо за счёт производителей алкоголя строить вытрезвители и лечить запойных под государственным контролем!
Вопрос решаемый и регулируемый!
Совету Федерации надо выйти с такой инициативой!
Чем БЫСТРЕЕ, тем ЛУЧШЕ и ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давно ПОРА!!!
Пора от слов переходить к делу и повести РЕШИТЕЛЬНУЮ борьбу с алкоголеспаиванием!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: ЧР Орёл (Вчера, 22:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
да и одна доза кокаина не даст много зла...или маленький косячок...ведь дураки и так могут накачаться...
Регистрация: 14.03.2010
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