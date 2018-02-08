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Василий Уткин: Аршавин может принести пользу сборной России - пусть фотографируется с болельщиками

Спортивный комментатор Василий Уткин отметил, что не видит целесообразности приглашения в сборную России полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина в качестве футболиста.

"Кто купил бы Габулова в "Брюгге", если он не был бы третьим вратарем сборной России? Мне кажется, Аршавин тоже может принести пользу сборной России - пусть фотографируется со зрителями, болельщиками", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Аршавин Сборная России
Вчера, 22:48
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15
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№15 Написал: w1nn3r (Сегодня, 01:14) #
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online

Цитата: grisha
Цитата: Игорь Казьмин
кто ты и кто ОН.....

Вот именно !
Таких, как Андрей и Саша Кержаков больше не будет в ближайшие двадцать или тридцать лет точно
Увы !!

ты о чём вообще? а кто они? прям мега звёзды? Аршавин ещё ладно, в какойто "определённый" год, смог что-то сделать для сборной, а дальше просто два нуля!
Регистрация: 31.08.2017
№14 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Уткин. Неприятный человек. Очень.
Не представляю, что бы где-то в Европе, кто-то , такой же никакой как Уткин, позволил бы себе сказать подобное об одном из лучших футболистов своей страны.
Уткин , да Вы ещё и абсолютно непрофессиональны.
ИМХО.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:40) #
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Цитата: _SHIGA_
В лучшие годы ондрейка бы помог!! А сейчас только со своими бабами в постели в футбол играть..

видать, плохо уже и в постели "играет" или выбор у него такой, бабы его какие-то чумные.. вон Юля басом как рявкнет, а вторая вооще неадекватная.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: Кокаинум (Сегодня, 00:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ага, как в Сочи - фото с обезьянкой...
Фотогеничный поц!

Цитата: grisha
Таких, как Андрей и Саша Кержаков больше не будет в ближайшие двадцать или тридцать лет точно

Слава богу! А то дуста не напасешся на дебилов. Один вошел в историю навсегда как Глагол, второму не зря подарили вантуз - два распиареных зазвездевших куесоса. "Ум" парашавина - это ляпнуть про проблемы, после чего его в России хотят видеть только откровенные ГНИДЫ, которым на страну - насрать. как и парашавину, а футбольный "ум" - это выбить мяч, зафиксированый вратарем двумя руками. Кули нам правила - свисток-то свой, купленый. А вот в Англии - не канает такое, потому вантуз в зубы, и пошел в Казахстан! ОН ДЕБИЛ! Типичный такой запитер.


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Вчера, 23:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
В ЭТОЙ сборной аршавин не испортит погоды. На 15-30 минут в концовке-вполне. Умнее игрока нет


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№10 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В лучшие годы ондрейка бы помог!! А сейчас только со своими бабами в постели в футбол играть..


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№9 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вася пиарится на Андрее-типа он такой великий, что запросто может плюнуть в сторону любого игрока...
Регистрация: 15.03.2009
№8 Написал: anonymous (Вчера, 23:34) #
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а лучше фото Аршавина с лысым Уткиным
Регистрация: 8.01.2017
№7 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:11) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюбе бутсы чистить
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: Шампиньон Столица Мира (Вчера, 23:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Не ему рассуждать....Андрей очень много принёс пользы Российскому футболу....и ни кто не говорит что Он должен быть в сборной на ЧМ....но в таком контексте высказываться о футболисте ,который столько сделал .....кто ты и кто ОН.....


не помню на каком ресурсе, но точно видел как Уася своей необъятной *опой сломал стул. Эта жиробасина так же близка к спорту, как Собчак к политике.
Регистрация: 26.01.2018
№5 Написал: grisha (Вчера, 23:08) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
кто ты и кто ОН.....

Вот именно !
Таких, как Андрей и Саша Кержаков больше не будет в ближайшие двадцать или тридцать лет точно
Увы !!
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 22:59) #
  • +5
  •  (15)

Не ему рассуждать....Андрей очень много принёс пользы Российскому футболу....и ни кто не говорит что Он должен быть в сборной на ЧМ....но в таком контексте высказываться о футболисте ,который столько сделал .....кто ты и кто ОН.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:58) #
  • -2
  •  (16)

Кто точно не принесет пользы сборной России - так это В. Уткин. И, всяким там сектантам, которые СМ, но матчей его не смотрят, если чего, именно Аршавин презентовал заявку России на ЧМ. Этот человек должен быть на ЧМ! Иначе мы чмо и, действительно, лучше этот ЧМ не проводить.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:52) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
за пивком и чипсами пусть бегает
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: vitalii moldova (Вчера, 22:49) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 28.12.2009
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