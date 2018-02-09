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Павел Погребняк: договорились, чтобы я поддерживал форму в "Тосно"

Бывший нападающий "Динамо" Павел Погребняк, который находится на сборе "Тосно", рассказал, планирует ли продолжить карьеру в клубе из Ленинградской области.

"Хотел высказаться на тему того, что я нахожусь в "Тосно" на просмотре, и успокоить нашу доброжелательную публику. Я действительно в Турции с "Тосно", но, чтобы вы понимали, я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что.

У моих агентов хорошие отношения с руководством "Тосно", Дмитрий (Парфёнов. — Прим.) играл в "Спартаке", как и я. Договорились, чтобы я просто поддерживал форму с командой. Заключить контракт можно всегда, если это будет обоюдное согласие. Тем более амбиции у меня остались, как и желание играть", - цитирует Погребняка "Чемпионат.сом".
Теги: Погребняк Тосно
Вчера, 23:06
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№1 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Твое желание играть все Мы видели в динамо!


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
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