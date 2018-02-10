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Роберто Манчини: разница между Заболотным и Дзюбой в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, почему между нападающими Артемом Дзюбой и Антоном Заболотным выбрал последнего.

– В "Зените" при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс точно так же как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных исполнителей?

– В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты. У нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры – я имею ввиду дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.

– То есть Дзюба под такую манеру игры не подходил?

– Разница заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Дзюба Заболотный Зенит
Сегодня, 00:04
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5
(0)
№5 Написал: s.o.b. (Сегодня, 00:58) #
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  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Как бы Манчини не признавал Дзюбу, Артем всё же боец. И опытнее, и мастеровитее Заболотного.
Регистрация: 16.09.2010
№4 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 00:27) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _SHIGA_
Принимаю

рот открывай


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:15) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
теперь новый деревянный кумир у бомжей sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Так откровенно дзюбу бревном еще никто не называл joy .. Ну пля тренеришка.. Это ведь вызов.. Это война.. (С)дзюба

Делаем ставки.. Принимаю по 500 р.минимум
Ставлю на Дзюбу.. ( дзюба в зените манчини летом на выход)


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (7)

В принципе правильно....но главное у Антона стартовая скорость гораздо выше чем у Артёма....а схема Манчини совсем другая под неё Артём не подходит.....но это не значит что Артём сборной не нужен.....забьёт пару мячей ...уверенность появится....и всё наладится....удачи Артём.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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