Дмитрий Булыкин: Слуцкому придется очень много работать, чтобы игроки "Твенте" выполняли его требования

Бывший нападающий "Твенте" Дмитрий Булыкин отметил, что Леониду Слуцкому будет трудно работать в Голландии.– Эти лиги нельзя сравнивать. В Голландии больше любят играть в атаку, забывая про оборону. Плюс много молодежи выходит в старте почти всех команд. Слуцкому придется очень много работать, разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять его требования.– Если ему удастся найти общий язык с руководством и командой, то есть шансы вернуть клубу лидерские позиции. Но будет очень тяжело, "Аякс" и компания прочно оккупировали трон.