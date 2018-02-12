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Агент: не факт, что Лунгу перейдет именно в "Урал"

Валерий Оганесян, агент полузащитника "Аланьяспора" Чисамбы Лунгу, прокомментировал информацию о возможном возвращении замбийца в екатеринбургский "Урал".

"Пока не понятно, в какой клуб он вернётся – сейчас ведутся переговоры по многим командам. Всё решится буквально на следующей неделе. Пока что у него действующий контракт с турецкой командой, и мы будем договариваться, решать.

У Лунгу есть проблемы со своим клубом, и речь о смене команды пошла совсем недавно. Но не факт, что он перейдёт именно в "Урал". Речь идёт именно о российских вариантах. Если всё получится, он перейдёт в это трансферное окно", - передает слова Оганесяна "Чемпионат".
Теги: Урал Лунгу
Сегодня, 13:23
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