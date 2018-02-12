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Виктор Гончаренко: не думаю, что Мусе нужно приживаться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что команде не нужно ждать, пока приживется вернувшийся нападающий Ахмед Муса.

"Не думаю, что Мусе нужно приживаться. Просто нужно вспомнить манеру его игры, чтобы эффективно его использовать. Думаю, мы уже это смогли сделать", - цитирует Гончаренко ТАСС.

Во вторник ЦСКА на стадионе "Райко Митич" в Белграде в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет против сербской "Црвены Звезды". Ответный матч пройдет 21 февраля на "ВЭБ-Арене" в Москве.
Теги: Гончаренко Муса ЦСКА
Вчера, 23:10
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