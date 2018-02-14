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Нобель Арустамян: "Зенит" близок к тому, чтобы приобрести игрока из Серии А

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией об интересах "Зенита" на трансферном рынке.

"Зенит" близок к тому, чтобы приобрести игрока из Серии А. У клуба есть выбор между Давиде Астори из "Фиорентины" и Франческо Ачерби из "Сассуоло". Насколько мне известно, "Зенит" в этом выборе делает ставку на второго. Переговоры между агентом игрока и "Зенитом" ведутся довольно активно.

Пока этот вопрос открыт, но, если стороны договорятся, Ачерби пополнит команду из Санкт-Петербурга", - сказал Арустамян в своей программе на YouTube.
Теги: Арустамян Зенит Трансферы
Вчера, 22:50
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(2)
№8 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 01:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Вы кого там покупать собрались?...вам же Путин сказал на кого надо рассчитывать...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№7 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 00:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Асторе как это знакомо.. Куй он поедет в Россию. И Ачерби тоже..


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Lokoflesh
сколько Зениту нужно защитников, на полторы команды что-ле.

у него 10 игроков по арендам рассованы, ещё 10 возьмут на лавку.. а то опустела лавка-то.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Астори или Ачерби? Может, Дануна<к>уй, сколько Зениту нужно защитников, на полторы команды что-ле.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Отработанный материал (с)
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: golden Axe (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну раз Нобель сказал,значит подставляй лукошко sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:20) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
шнобель казачок засланный?


Цитата: utekay
шнобель казачок засланный?


Он попусту не звенит.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:02) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
шнобель казачок засланный?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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