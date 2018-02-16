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РФС не выявил нарушений антидопинговых правил у российских футболистов в период с 2012 по 2015 год

РФС сообщил о промежуточных итогах работы комиссии, созданной для расследования возможных нарушений антидопинговых правил в российском футболе в период 2012-2015 годов.

Сообщается, что по данным РУСАДА все пробы, взятые в 2012-2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных субстанций. РФС уже проинформировало соответствующие службы ФИФА.

"РФС может констатировать, что никаких достоверных данных о нарушениях антидопинговых правил в российском футболе не выявлено", – говорится на официальном сайте организации.
Вчера, 21:43
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№8 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 01:45) #
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Болеет за:
«Милан»
сами отличились, сами проверились, сами отмазались sweat_smile вот первый вариант за что к вам докопаться laughing сами себе копаете яму, ну Очень глубокую...
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 22:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это не важно, теперь достаточно подозрения, причем я хочу вас подозревать и всё.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№6 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 22:21) #
  • -1
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А РФС мог написать на себя донос? Детский сад. Ну на самом деле смысла в теме нет. Были уже Титов, Березуцкие и Игнашевич. Никаких суровых санкций к ним не предъявили. Посчитали виноватыми докторов. Кто-то в это верит кроме поклонников единой России?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: penser
Родченков еще сочинит что-нибудь.

Да он скоро умрёт неожиданно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 21:54) #
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Цитата: Lokoflesh
Фигня, пендосы с бритами клонируют какого-нибудь Родченкова и будут его интервьюировать в казематах, якобы для его сохранности. smile

Я в этой стране прожил 64 года. Я если честно не верю в отсутствие программы. Другое дело, что у нас дураков и лизал немыслимое количество. А Родченков ведь работал с Мутко, потом у них чего-то не сложилось
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: penser (Вчера, 21:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Родченков еще сочинит что-нибудь.
Регистрация: 16.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 21:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Фигня, пендосы с бритами клонируют какого-нибудь Родченкова и будут его интервьюировать в казематах, якобы для его сохранности. smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:45) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Сами проверили и сами отчитались. молодцы


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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