Суд отклонил иск компании ООО "Монстр мания Рус" о взыскании 45,7 миллионов рублей к "Спартаку"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании ООО "Монстр мания Рус", организатора несостоявшегося шоу "Кубок монстров-2017", о взыскании с АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" 45,7 миллиона рублей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.Иск поступил в арбитраж 2 ноября 2017 года. Комментируя его подачу, компания-истец сообщила, что она просит взыскать с владельца стадиона "Открытие Арена", с которым был заключен договор аренды, убытки, причиненные ей отменой шоу.Компания "Монстр мания Рус" занимается популяризацией в России экстремального спорта, в том числе таких дисциплин, как мотофристайл и соревнования гигантских внедорожников.Управление Роспотребнадзора по Москве летом сообщало, что с середины июля ему поступают жалобы граждан в связи с отменой зрелищного мероприятия "Кубок монстров-2017". Как отмечалось в сообщении, первоначально шоу должно было состояться 8 июля 2017 года в СК "Открытие Арена", затем было перенесено на 22 июля 2017 года в СК "Олимпийский", а потом отменено.