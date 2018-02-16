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Суд отклонил иск компании ООО "Монстр мания Рус" о взыскании 45,7 миллионов рублей к "Спартаку"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании ООО "Монстр мания Рус", организатора несостоявшегося шоу "Кубок монстров-2017", о взыскании с АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" 45,7 миллиона рублей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.

Иск поступил в арбитраж 2 ноября 2017 года. Комментируя его подачу, компания-истец сообщила, что она просит взыскать с владельца стадиона "Открытие Арена", с которым был заключен договор аренды, убытки, причиненные ей отменой шоу.

Компания "Монстр мания Рус" занимается популяризацией в России экстремального спорта, в том числе таких дисциплин, как мотофристайл и соревнования гигантских внедорожников.

Управление Роспотребнадзора по Москве летом сообщало, что с середины июля ему поступают жалобы граждан в связи с отменой зрелищного мероприятия "Кубок монстров-2017". Как отмечалось в сообщении, первоначально шоу должно было состояться 8 июля 2017 года в СК "Открытие Арена", затем было перенесено на 22 июля 2017 года в СК "Олимпийский", а потом отменено.

"Р-Спорт"
Теги: Спартак
Вчера, 22:07
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№1 Написал: ljubljana Over here (Вчера, 22:22) #
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странная штука.подписан договор.в одностороннем порядке его можно разорвать только если одна из сторон нарушает условия договора.его не видел, но почти все они одинаковы.потому отказ в иске - очень и очень странная штука
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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