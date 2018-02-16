"Спартак" - Георгию Джикии: ждем в строю, боец

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддерживал команду на трибунах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).Футболист в инстаграме выложил фото с подписью: "Всегда рядом".Пресс-служба красно-белых репостнула запись футболиста у себя в Твиттере, подписав: "Ждем в строю, боец".