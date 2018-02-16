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"Спартак" - Георгию Джикии: ждем в строю, боец

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддерживал команду на трибунах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).

Футболист в инстаграме выложил фото с подписью: "Всегда рядом".

Пресс-служба красно-белых репостнула запись футболиста у себя в Твиттере, подписав: "Ждем в строю, боец".

Теги: Джикия Спартак
Вчера, 23:26
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3
(1)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
и добавить надо было,без тебя пиз.ец...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (2)

А за него в этом матче никто не сыграл.....вот так Вы его поддерживаете....а это привью...просто срам ....Ваша служба ПРЕСС....НА ВЫХОД...вместе с руководителем.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: FC CSKA Москва (Вчера, 23:38) #
  • +3
  •  (3)

Может к ЧМ будет готов? ТОЛЬКО "ЗА"
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
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