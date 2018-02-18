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Магомед Митришев: игра "Ахмата" оставляет приятное впечатление

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев рассказал о работе на сборах команды.

"В матче с "Вайле" мы должны были выигрывать, у нас были моменты и подходы, просто надо было реализовывать и забивать. Мы играем под нагрузками, и это может сказываться. Но в любом случае это не повод, мы должны и обязаны забивать, будем работать над этим. Игра оставляет приятное впечатление, мы играем с хорошими соперниками, что идет нам только на пользу. Сейчас совсем другие нагрузки. Первый сбор тяжелее, а на втором и третьем ты втянут в тренировочный процесс, и тебе легче даются любые нагрузки. Домой хочется всегда, сборы утомляют, но это часть нашей работы. Ни для кого не проблема, все настраиваются и готовятся к сборам. Конечно, любому футболисту хочется поехать на чемпионат мира, тем более, он будет проходить в России, все зависит от нас, двери для всех открыты. Как мы проявим себя, это решит, поедем ли мы на чемпионат", - цитирует Митришева официальный сайт.
Теги: Митришев Ахмат
Сегодня, 12:11
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