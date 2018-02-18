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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Газзаев: у сборной России нет обороны
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.
"Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет. Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор. Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем", - цитирует Газзаева ФАН.
"Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет. Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор. Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем", - цитирует Газзаева ФАН.
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