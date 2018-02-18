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Валерий Газзаев: у сборной России нет обороны

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

"Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет. Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор. Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем", - цитирует Газзаева ФАН.
Теги: Газзаев
Сегодня, 12:19
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№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 13:48) #
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Если пройдем португальский или испанский барьер, то можно быть счастливыми. Тогда можно будет и дальше замахнуться.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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