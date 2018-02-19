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Дмитрий Балашов: Максимов вернется в первую команду "Арсенала", как наберет кондиции

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал перевод полузащитника Ильи Максимова в дублирующий состав.

"Максимов по решению тренерского штаба переведен в молодежную команду в связи с утратой спортивной формы. Безусловно, Илья – очень ценный и важный игрок для нас. Мы очень рассчитываем на его возвращение в первую команду после того, как наберет кондиции", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
Вчера, 22:39
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