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Андрей Аршавин: моей жене пытаются притянуть за уши две статьи, которых в России даже нет

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом в отношении его жены Алисы.

"Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что ее могут преследовать, тем более дело уголовное. По словам ее адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана.

Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье", - цитирует Аршавина RT.
Теги: Аршавин
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