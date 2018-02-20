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Януш Гол: со стороны русских я вижу много доброты

Полузащитник "Амкара" Януш Гол оценил уровень чемпионата России, а также высказался об атмосфере в команде.

"Российская лига, несомненно, сильнее польской. Что касается тренеров, то здесь, как и в Польше, тренеры требовательные. А потом, всё зависит от качеств и воли игроков. По моему мнению, эта лига сильнее. Потому я и перешёл в этот клуб, чтобы играть в более сильной лиге.

Чаще всего мы идём куда-нибудь с ребятами – русскими. У нас очень хорошие отношения. Всё Ок. Я рад, что познакомился с этими людьми. Со стороны русских я вижу много доброты. И это действительно покорило меня.

Уже могу общаться по-русски. Это не какой-то там высокий уровень, но для повседневных контактов достаточно", - цитирует футболиста "Чемпионат" со ссылкой на Sputnik.
Теги: Амкар
Сегодня, 11:57
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