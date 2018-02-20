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Мануэл Фернандеш: сборная Португалии? Не так важно, в какой стране ты играешь

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о сборной Португалии.

– В прошлом году ты говорил: «Меня точно не позовут».

– Да, я помню тот момент. Как и сейчас, я хорошо играл за «Локомотив», но на это не было никакой реакции, и приглашение не обсуждалось. Мне казалось: я им, видимо, не нужен. Даже на товарищеские матчи. Но всё изменилось: меня пригласили в сборную – да, это был сюрприз, но точно не потрясение, потому что конкуренты на мою позицию в команде не получали достаточного игрового времени в своих клубах. Возможно, тренер захотел посмотреть на других игроков, на всякий случай.

В фокусе игроки из ведущих чемпионатов. РФПЛ у нас не показывают, летать из Португалии в Россию, чтобы посмотреть на меня вживую, тренеры не станут. Думаю, что люди из сборной заинтересованы во мне из-за того, что «Локомотив» проводит шикарный сезон в премьер-лиге: мы на первом месте с внушительным отрывом, обеспечили себе евровесну. Да, если ты играешь в одной из топ-5 европейских лиг, то шансов на внимание тренера больше. Они могут просто включить телевизор и наблюдать за твоими взлётами и падениями весь сезон, благо эти лиги у нас показывают.

Некоторые люди говорят, что если ты хорош в России, то это плюс. Если ты хорош в Испании, то это ещё лучше. Но это не так. Если ты в форме, то ты в форме – и не так важно, в какой стране ты играешь, - цитирует Фернандеша официальный Сайтклуба.
Теги: Фернандеш Локомотив
Вчера, 22:33
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