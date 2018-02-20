Ивелин Попов: занимаюсь футболом с 12 лет, но за три дня с Бердыевым узнал много новых вещей

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, на правах аренды перешедший в "Рубин", отметил высокий уровень тренерского мастерства Курбана Бердыева.– Если честно, очень много новых вещей узнал у главного тренера. Из того, что отрабатывали на тренировках, что-то получилось показать на поле, что-то – нет. Но на то у нас и сборы, чтобы наладить взаимодействие. Я занимаюсь профессиональным футболом с 12 лет, сейчас мне уже 30, но за три дня тренировок с Бердыевым я узнал столько много новых вещей!