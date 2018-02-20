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Ивелин Попов: занимаюсь футболом с 12 лет, но за три дня с Бердыевым узнал много новых вещей

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, на правах аренды перешедший в "Рубин", отметил высокий уровень тренерского мастерства Курбана Бердыева.

– Как чувствовали себя в первом матче за "Рубин"? Тяжело было после того, как на сборах "Спартака" почти не играли?

– Если честно, очень много новых вещей узнал у главного тренера. Из того, что отрабатывали на тренировках, что-то получилось показать на поле, что-то – нет. Но на то у нас и сборы, чтобы наладить взаимодействие. Я занимаюсь профессиональным футболом с 12 лет, сейчас мне уже 30, но за три дня тренировок с Бердыевым я узнал столько много новых вещей!

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 23:19
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(0)
№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:34) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Игорь Казьмин
Обыкновенный поцелуй....

Может, они уже знакомы близко. Между близко знакомыми поцелуи случаются.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:26) #
  • 0
  •  (4)

Обыкновенный поцелуй.... в одно место....не думал что лучший игрок Болгарии сподобится на это.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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