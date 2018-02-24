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Александр Макаров: рад снова оказаться в "Тосно"

Новичок "Тосно" Александр Макаров, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал контрольный матч с "Актобе" (4:0).

– Эмоции положительные, рад снова оказаться в "Тосно", буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь команде в решении задачи.

- Три мяча команда забила за полчаса игра. Так ли легко дался матч?

– Нет, "Актобе" – хорошая команда, настоящие бойцы, которые неплохо контролировали мяч в игре. Хороший матч, много голов, – передает слова Макарова официальный сайт "Тосно".
Теги: Тосно
Сегодня, 12:45
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№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Попроси чтоб оставили навсегда...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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