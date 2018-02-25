Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Зенит" поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде

"Зенит" поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018.

"Доброе хоккейное утро, сине-бело-голубые! Сборную России – с отличной победой! А мы летим в Рим на уже четвертые тренировочные сборы. Тренируемся до 1 марта, третьего играем на стадионе "Санкт-Петербург" с "Амкаром", - говорится в твиттере "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 14:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.