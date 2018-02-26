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26 февраля откроется станция метро ЦСКА

Стройкомплекс Москвы в "твиттере" сообщил, что в понедельник, 26 февраля, состоится пуск первого участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

В этот участок транспортной системы входят пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", ЦСКА и "Петровский парк". Напомним, станция метро ЦСКА располагается рядом с домашней ареной одноименного футбольного клуба.
Теги: ЦСКА
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