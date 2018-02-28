Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Тихонов: непонятно, состоится ли матч со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился мнением о погодных условиях в Самаре, где на 28 февраля запланирован матч 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".

"Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой.

Что могу сказать про "Спартак"? Я про "Спартак" вообще никаких комментариев не даю", - цитируют Тихонова "Известия".
Теги: Тихонов Спартак Крылья Советов
Сегодня, 00:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.