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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Тосно" обыграл "Луч-Энергию" и вышел в полуфинал Кубка России (7)
Павел Погребняк: многие не поверят, но я действительно целился вратарю между ног
Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокомментировал гол в ворота "Луча-Энергии" (2:1) в четвертьфинале Кубка России. Этот мяч стал дебютным для форварда за тосненцев.
"В моем голе стоит отметить все командное взаимодействие. Отличный пас отдал Вагиз Галиулин. Так как вратарь уже выдвигался на меня, мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить между ног. И это сработало.
Многие не поверят, но да, целился именно между ног, куда попал. Бить было вообще некуда, потому что вратарь отлично сократил угол. Вариант был только туда.
Первый гол в первом матче – особенная история? У меня такое уже было, когда пришел в "Фулхэм", - передает слова Погребняка "Чемпионат".
"В моем голе стоит отметить все командное взаимодействие. Отличный пас отдал Вагиз Галиулин. Так как вратарь уже выдвигался на меня, мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить между ног. И это сработало.
Многие не поверят, но да, целился именно между ног, куда попал. Бить было вообще некуда, потому что вратарь отлично сократил угол. Вариант был только туда.
Первый гол в первом матче – особенная история? У меня такое уже было, когда пришел в "Фулхэм", - передает слова Погребняка "Чемпионат".
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