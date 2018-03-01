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Витиньо оплатил тысяче бразильских детей билеты на фильм "Черная Пантера"

Нападающий ЦСКА Витиньо купил тысяче детей билеты на фильм "Черная Пантера". Футболист заплатил 1 260 евро.

Кинотеатр в окрестностях Рио-де-Жанейро, куда отправятся дети, вмещает 91 зрителя, поэтому пройдет 11 сеансов.

Фильм "Черная Пантера", снятый по комиксам, вышел в российский прокат 26 февраля и собрал около 4 миллионов долларов.
Теги: Витиньо ЦСКА
Вчера, 23:43
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7
(1)
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 02:29) #
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Болеет за:
«Факел»
Пожертвовал свой дневной заработок и этим гордится???
У нас регулярно вся страна скидывается дневным заработком то беженцам с Украины, то еще куда-то. И никто не бьет в порыве гордости себя в грудь от такого ничтожного поступка.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:19) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи даже в теме о детях говнят. Генетика чтоле у них такая?

Витиньо молодцом. Хотя, ИМХО, лучше бы на лечение конечно.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:10) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Про вкус спорить смысла нет, а в целом поступок достойный


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:04) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SpaRk
ты ребенком сразу драммы и документалку смотрел?

Есть фильмы дя детей, которые и взрослым не грех посмотреть. И есть говнофильмы для ожиревших от попкорна и колы пиндосских спиногрызов.


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Витек.
Ну а первый камент на ветке это показательнь.
Бомж помойный
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: SpaRk Люберцы (Вчера, 23:56) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
на это говно только даунов водить можно

ты ребенком сразу драммы и документалку смотрел? Красивый поступок, респект!
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:49) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
на это говно только даунов водить можно


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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