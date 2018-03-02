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"Рубин" пока не собирается подписывать Александра Бухарова

"Рубин" не планирует в ближайшее время подписывать нападающего Александра Бухарова, сообщает "БИЗНЕС Online".

Футболист проходит восстановление в столице Татарстана. В клубе следят за прогрессом игрока в восстановлении, но не собираются начинать переговоры до лета. Согласно регламенту, российские клубы могут дозаявить свободных агентов до 8 марта 2018 года.
Теги: Бухаров Рубин
Вчера, 23:08
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Фига себе, секрет Полишинеля.
А зачем он тогда из Ростова срулил.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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