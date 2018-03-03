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Виктор Папаев: у Ари осталась злоба, что с ним красно-белые поступили немного несправедливо

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Папаев поделился мнением о высокой результативности бразильского нападающего "Локомотива" Ари в играх с красно-белыми.

"Мотивация у футболистов будет запредельная. Для любой из этих команд победа крайне важна. Красно-белым она позволит вернуть интригу, а "Локомотив" выигрыш просто окрылит.

Ари? Такая результативность объяснима. У Ари осталась злоба, что с ним красно-белые поступили немного несправедливо. И, потом, выступая в России, форвард понял, что такое "Спартак". Это самый популярный клуб. Он был бы не против играть в нем. Но у него и сейчас хороший вариант. Тем не менее, дополнительный внутренний резерв, чтобы проявить себя именно против такого соперника, у Ари всегда просыпается", - цитирует Папаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Ари Локомотив Спартак
Сегодня, 01:13
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