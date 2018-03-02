Квинси Промес: готов снова надеть маску в игре с "Локомотивом"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что готов забить "Локомотиву" в матче 21-го тура чемпионата России. Напомним, встреча состоится 4 марта. Начало – в 16.30 по московскому времени."Готов снова надеть маску в воскресенье", – написал Промес.