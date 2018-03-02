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Квинси Промес: готов снова надеть маску в игре с "Локомотивом"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что готов забить "Локомотиву" в матче 21-го тура чемпионата России. Напомним, встреча состоится 4 марта. Начало – в 16.30 по московскому времени.

"Готов снова надеть маску в воскресенье", – написал Промес.

Ready to put my mask back on Sunday ? ? #Spartak #QP10

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on

Теги: Промес Спартак Локомотив
Сегодня, 02:19
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