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Джефферсон Фарфан отказал в интервью перуанской журналистке

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан отказался от общения с журналисткой Магалией Мединой, передает "СЭ" со ссылкой на Diario Correo.

Медина специально прилетела в Россию из Перу, чтобы записать эксклюзивное интервью с футболистом. Фарфан проигнорировал соотечественницу, когда та обратилась к нему с соответствующей просьбой по окончании одной из тренировок.

Отмечается, что перуанец мог отказать Медине в просьбе, так как та критиковала его игру на родине. Она, в свое время, заявляла на телевидении, что вместо Фарфана в сборную Перу следовало бы вызывать Хосе Паоло Герреро из "Фламенго".
Теги: Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 13:20
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