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Александр Мейтин: нам не удалось достичь компромисса с "Локомотивом" по баннерам "Спартака"

Директор по безопасности и работе с болельщиками российской Премьер-лиги Александр Мейтин рассказал о ситуации с запретом баннеров болельщиков "Спартака" в предстоящем матче с "Локомотивом".

"К сожалению, нам не удалось достичь компромисса с руководством ФК "Локомотив" по баннерам болельщиков ФК "Спартак-Москва" на сегодняшнем матче. Произошедшее обязательно станет предметом обсуждения в нашем сообществе и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Общего собрания клубов РФПЛ", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
Теги: Мейтин Спартак Локомотив
Сегодня, 15:01
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не все коту масленица. Где-то, как в Самаре, им идут на уступки, где-то не получается.
Дома со СКА развернете, если смогете победить.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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