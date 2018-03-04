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Владислав Игнатьев о своём сэйве: смотрю, что-то пусто. На автомате побежал закрывать

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев сообщил о том, как спас ворота "Локомотива" в матче 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). Кроме того, Игнатьев добавил, что остался доволен ничейным результатом.

- Расскажите, как спасли свои ворота.

- Гильерме не было в воротах, поэтому я занял его место. Пришлось сыграть за него.

- Увидели, что чего-то не хватает в воротах?

- Да, смотрю, что-то пусто (смеется).

- Вам пришлось лететь в прыжке?

- По-другому никак. Не было смысла держать игрока, когда ворота пустые. Чисто на автомате побежал закрывать ворота. Повезло, выбил.

- Как вам счет, по игре?

- Были тяжелые погодные условия. Обе команды пытались созидать, но мало что получалось. Поэтому счет по игре. Особых моментов не было.

- При такой погоде это был русский футбол?

- Как смогли, так и сыграли. В принципе, хорошо, что получилась ничья. Мы довольны, "Спартак", думаю, не очень. Сейчас для нас главное продолжать набирать очки, потому что все выигрывают, уже поджимают, - цитирует Игнатьева "СЭ"
Теги: Игнатьев Локомотив Спартак
Вчера, 21:46
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№17 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:58) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartak СССР
Спартак никогда не ставил цели во чтобы то не стало убиться в говночашке,

Ну Спартак вообще многие годы ничего не ставил. Многие сектанты уже с ума из-за этого посходили.
Почитаешь посты гЛиста, Шняги или Отморозочка, становится страшно за их психическое состояние.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: Loko_ NN (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartak СССР
Цитата: Lokoflesh
это говорит болела команды, проигравшей великой кипрской команде Аек Ларнака.

Спартак никогда не ставил цели во чтобы то не стало убиться в говночашке, ЛЧ это приоритет,каждый клуб сам их вправе расставлять, а говночашка для таких дворняг как Локомотив

7-0 ваш приоритет, балбес


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№15 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:26) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
это говорит болела команды, проигравшей великой кипрской команде Аек Ларнака.

Спартак никогда не ставил цели во чтобы то не стало убиться в говночашке, ЛЧ это приоритет,каждый клуб сам их вправе расставлять, а говночашка для таких дворняг как Локомотив
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Spartak СССР,
это говорит болела команды, проигравшей великой кипрской команде Аек Ларнака.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:18) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Loko_
От Атлетико то не стыдно напропускать, а вот вашим и Атлетик навтыкал. Почувствуй разницу.

Атлетик каждый год далеко проходит в говночашке,а с вас и Лозанны с Аполоном хватает joy
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: Clover (Вчера, 22:59) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: Lokoflesh
не стал вчитываться в эту муть.

Как настоящая дефка-истеричка: сама придумала, сама обиделась, а от чтения вообще голова болит. ТП и есть ТП


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Clover,
не стал вчитываться в эту муть.
Ты бы за базаром научился следить, жирная троллина.
Может к тебе и прислушались бы.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: Clover (Вчера, 22:42) #
  • -7
  •  (7)

Цитата: Lokoflesh
было по две руки в каждую сторону, вам дали одну желтую.
Это по вашему причина невыигрыша,

1) Не по две руки, а было неумышленное - опасный штрафной, умышленное - и нет пенальти, это неравноценные ситуации. При околонулевом поводе - опасный удар, при обязательном пенальти, да и мало пенальти за УМЫШЛНЕННУЮ ИГРУ РУКОЙ В ШТРАФНОЙ - минус гол Спартака. Остальные руки... У вас их было больше 2, но хрен с ним, пусть 2 - все равно, хватит и того, что выше описано.
2) Удаление за четкий фол на травму. Тут еще и дискву на несколько матчей стоит влепить - шел на УМЫШЛЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ ТРАВМЫ!
3) Внизу я написал:
Цитата: Clover
Скажи спасибо Вилкину, что ни удаления, не пендаля вам не дал, убогое, прежде чем на кого-то из Спартака разевать рабочий рот

...и ни разу не писал, что это причина невыигрыша.
Выводы:
1) Ты дефка-истеричка, из анекдота "Товарищи, он меня сукой обозвал", перевравшая все мои слова.
2) И судья вас явно спас, как ты сам доказал только что.

Цитата: Loko_
От Атлетико то не стыдно напропускать

Ну вот и напропускаешь...
ПиСи: как они радуются-то, что отскочили))) Причем в домашнем матче joy


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Loko_ NN (Вчера, 22:23) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartak СССР
с Атлетико только из авоськи уже сможешь выбить neutral_face

От Атлетико то не стыдно напропускать, а вот вашим и Атлетик навтыкал. Почувствуй разницу.


--------------------
тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Clover,
не плачь, было по две руки в каждую сторону, вам дали одну желтую.
Это по вашему причина невыигрыша, а может то, что и моментов нормальных вы не создали - угловой, ошибка Гили и рикошет после дальнего удара Максимки.
Негусто конечно, но для болел "великой" команды это даже дохрена.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Вчера, 22:04) #
  • -8
  •  (10)

Цитата: Lokoflesh
на Куте снова надо было пенальти ставить

Да не вопрос, два пенальти и у вас удаление - и мы бы раскатали вас, как господь бог черепаху! А то за неумышленое у Ещенко - штрафной от линии, за малейшее нарушение - штрафной, а дефки раза 4 играют руками. причем минимум раз - четко совершенно умышленно под носом у судьи - ну что поделать, они на шпильках. не ногами же им играть!


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartak СССР (Вчера, 22:04) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
с Атлетико только из авоськи уже сможешь выбить neutral_face
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:01) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Clover
Скажи спасибо Вилкину, что ни удаления, не пендаля вам не дал,

Слова недоболелы "великого" Спартака.
Если не погода, то не дали пенальти.
Вот и секрет "великих" побед Спартака.
А у самим даже мысль не родилась, что на Куте снова надо было пенальти ставить - лучший спартаковский игрок руками в своей штрафной. laughing


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: boralex саратов (Вчера, 22:00) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Красавец, Влад!! В нужном месте в нужное время! Молодца!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Вчера, 21:55) #
  • -8
  •  (8)

Цитата: Царь Руссо
Игнатьев сделал сейвов в этом году больше чем Ребров)

А Ребров - меньше привозов за год, чем Гилерме - только в двух последних матчах. Как он руки с Ницей ленился поднять? Там только 2 привоза. и тут один.
Скажи спасибо Вилкину, что ни удаления, не пендаля вам не дал, убогое, прежде чем на кого-то из Спартака разевать рабочий рот


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну это ты зря, конечно...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Вчера, 21:50) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
сейв тура,не иначе. Игнатьев сделал сейвов в этом году больше чем Ребров)
Регистрация: 9.11.2011 [жалоба]
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