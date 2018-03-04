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Денис Глушаков: увидеть игроков "Локомотива" было труднее, чем мяч

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал Sport24, каково было играть в снежный футбол, видел ли он мяч в Черкизово, и почему «Амкар» отнял очки у «Зенита».

- «Локомотив» уже можно короновать?

- Вспомните, после семи туров все отдали золото «Зениту». А что теперь? Первое место уверенно занимает вовсе не «Зенит» - питерцы идут вровень с нами. Это чемпионат России, тут ситуация может очень быстро поменяться. Все команды будут играть до конца, так что борьба еще впереди.

- За матчем «Зенит» - «Амкар» следили?

- Да, удалось вчера посмотреть игру. Не сказал бы, что «Амкар» сыграл неожиданно, против пермяков всегда сложно. Матч, как я понимаю, проходил под крышей, условия были прекрасные. Вот соперник «Зенита» и проявил свои бойцовские качества, заслуженно отобрал очки у питерцев.

- Как для «Спартака» поменялась турнирная ситуация после ничьей в матче с лидером?

- Да никак. Хотя «Краснодар» и ЦСКА свои матчи все-таки выиграли... Мы играли в сложных условиях, но нужно поблагодарить сотрудников «Локомотива» за поле. Люди провели большую работу — например, прошили поляну синтетическими нитками. Если бы они этого не сделали, мы бы просто скользили как на льду.

- В таких условиях риск получения травмы возрастает в разы. Это сказывается на психологии во время игры?

- Лично я никогда не думаю о том, что могу получить травму, если пойду в жесткий стык. Лучше не забивать голову такими мыслями. Судьбу-то не обманешь: если тебе суждено получить травму, ты можешь «сломаться» в любом, самом невинном эпизоде.

- Можно вообще говорить о «содержании игры» после этого снежного матча?

- Не думаю. На первый план вышли исключительно бойцовские качества. Все, кто находился на поле, выложились на полную. У нас был хороший момент, когда Саша Самедов мог забить. Если бы мяч залетел в ворота, «Локо» бы раскрылся, игра стала бы интереснее.

- В важнейшем матче чемпионата в обороне «Спартака» дебютировал новичок Никола Максимович. Он справился со своей задачей?

- Не мне оценивать игру партнеров. Главное, что Никола, как и вся команда, бился до конца. Да, где-то нервничал, хотел себя проявить - это нормально для первого матча. Я больше переживал за Селихова, так как мяч и поле были очень скользкими. Еще и снег, очень сложно защищать ворота в такой ситуации.

- Многие зрители жаловались, что толком не видели желтый мяч на заснеженном поле. У футболистов была такая проблема?

- Нет, мяч-то было более-менее видно. Но вот игроков соперника... Честно, мне гораздо больше мешала белая форма «Локомотива». Ведь шел снег, снежинки попадали в глаза... Потому иногда было трудно увидеть игроков «Локо.
Теги: Локомотив Глушаков Спартак
Вчера, 22:49
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6
(5)
№6 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 01:20) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Сегодня Глушакова тоже не было видно, наверное, из- за снегопада


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Плохим танцорам все мешает)


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Вчера, 23:08) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: Lokoflesh
Не уставая срут недоболелы Спартака.
Конечно причины в нас, это даже не обсуждается.

к сожалению на сайте 98% недосвиней, настоящих болельщиков Спартака по пальцам пересчитать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:05) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Не уставая срут недоболелы Спартака.
Конечно причины в нас, это даже не обсуждается.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:00) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Я ж говорил.. Пилотки спецом одели белые тряпки.. Хотя это резервная форма.. smirk
А сухина договорился убрать красные мячи..

Ну а как еще играть против Спартака..

П.с Колхозная команда с дворовым футболом(с)Мостовой.


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ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Вчера, 22:56) #
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Особенно игроков атаки. Как я и говорил еще в пятницу - не айс у них атака, все острые моменты - штрафные удары по воротам.
И на таком поле всеж играть нельзя. "Бойцовские качества" на ринге хороши, а футбола было мало. Все в восторге были - от болел и до Семина...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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