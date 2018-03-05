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Болельщик "Зенита", бросивший на поле стробоскоп, лишен права ходить на футбол

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о нарушениях во время матчей 21-го тура чемпионата России.

"Только на трёх матчах были замечены нарушения: "Локомотив" – "Спартак", "Зенит" – "Амкар" и "Арсенал" – "Ахмат".

На матче "Зенита" произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря "Амкара". Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тыс. рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, это болельщик "Зенита".

Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет", - передаёт слова Мейтина "Чемпионат".
Теги: Зенит Мейтин
Сегодня, 12:59
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№10 Написал: нетрал (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ты хоть бы писать правильно научился.

ТЫ ПРЫЩАВАЯ ДРОЧИЛА УЧИСЬ ХОРОШО ...А ТО БУДЕШЬ В МОСКВЕ ЖИТЬ ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
как говорил жиглов .....наличие преступлений это не факт, а предупреждать преступление это факт!! ...ТЕПЕРЬ БРОСИТЬ НЕ БУДУТ!

Слышь, даун питерский. Ты хоть бы писать правильно научился. Абсолютно безграмотное существо лезет к людям поучать ещё. Ничего, кроме омерзения, твоё существо не вызывает.

Жеглов. Бросать.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Clover (Сегодня, 14:16) #
  • -3
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Цитата: нетрал
ТЕПЕРЬ БРОСИТЬ НЕ БУДУТ!

Да ща! Запитерские традиции... Шунин... Нигматулин....


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 14:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
И это справедливо ИМХО
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Phil
А где же пресловутая культура?! Хотя, какая там культура - одни скобари уже давным-давно ..

как говорил жиглов .....наличие преступлений это не факт, а предупреждать преступление это факт!! ...ТЕПЕРЬ БРОСИТЬ НЕ БУДУТ!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Phil Москва (Сегодня, 13:43) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
А где же пресловутая культура?! Хотя, какая там культура - одни скобари уже давным-давно ..
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 13:35) #
  • +1
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Цитата: Lokoflesh
Стробоскоп в стогу сена не утаишь

Они их не в стогу и прячут stuck_out_tongue_winking_eye


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Стробоскоп в стогу сена не утаишь, вот с бананами труднее все.
За свинское поведение вираж бы надо на матч отстранить иначе снова выскочат. Дуракам закон не писан, особенно учитывая провокации местных игроков.

живёшь в "беззаконии"?.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Стробоскоп в стогу сена не утаишь, вот с бананами труднее все.
За свинское поведение вираж бы надо на матч отстранить иначе снова выскочат. Дуракам закон не писан, особенно учитывая провокации местных игроков.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:05) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как же вы его нашли?
И почему раньше не могли? И вообще, почему мы вам должны верить на слово?
А подпаленные пердаки в Черкизово будем искать? Или это неумышленная порча имущества?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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