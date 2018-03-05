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Денис Глушаков: "Локомотив" – это просто боевая, добротная команда, не больше

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался относительно игры "Локомотива" в нынешнем сезоне, а также прокомментировал красно-белых с "железнодорожниками" в 21-м туре (0:0).

"Так скажу. "Локомотив" – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний "Спартак". Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

"Локомотив" же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты. Самедов бил в пустые, Адриано с 11 метров, Мельгарехо один на один выходил.

Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно", - передает слова Глушакова "Чемпионат".
Теги: Глушаков Локомотив
Сегодня, 13:33
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18
(7)
№18 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Clover
На своем поле вчера стояли автобусом - и два дня радуются, что отскочили.

Тебе статистику показать или сам найдешь?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№17 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 15:21) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Clover
Цитата: sumzzz
Наверное поэтому Локо

Всосал в кубке от пердива - давай от этого отталкивайся! Кубковый матч - штука такая, Ницца - говно полное, ничего из себя не представляющее, но тут речь - об игре Локомотива и об этой команде. И все сказано верно - крепкий такой середнячек без запросов, ничего особенного. На своем поле вчера стояли автобусом - и два дня радуются, что отскочили. Похоже на поведение гранда?
Так что зубенками не скрежещи - нам на твое скрежетание - тфу - и растереть

Ну а вы вообще зассали играть с пердивом перед игрой с этим автобусом. smirk
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№16 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Реал»
Дышит злобой хвастливый Гуинплен! На поле надо доказывать, а не трепать языком про моменты и фарт... С Атлетико что же не сыграл как мастер? Трепло!
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:07) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
В прошлом году вы еще хуже играли, голов мало, вся надежда на Промяса и Залупиша.
В этом году решили почудить, и вот результат, страна сотрясается от новых взрывов пуканов.
Сейчас убери из Спартака Адриано и тьфу будет, а не якобы "великий" клуб.

Атлетико располосует ваше девичье тельце на портянки. На красные полосы и белые.
Это будет порно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
В прошлом году вы еще хуже играли, голов мало, вся надежда на Промяса и Залупиша.
В этом году решили почудить, и вот результат, страна сотрясается от новых взрывов пуканов.
Сейчас убери из Спартака Адриано и тьфу будет, а не якобы "великий" клуб.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Clover (Сегодня, 15:02) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: sumzzz
Наверное поэтому Локо

Всосал в кубке от пердива - давай от этого отталкивайся! Кубковый матч - штука такая, Ницца - говно полное, ничего из себя не представляющее, но тут речь - об игре Локомотива и об этой команде. И все сказано верно - крепкий такой середнячек без запросов, ничего особенного. На своем поле вчера стояли автобусом - и два дня радуются, что отскочили. Похоже на поведение гранда?
Так что зубенками не скрежещи - нам на твое скрежетание - тфу - и растереть


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:58) #
  • -4
  •  (8)
online

Денис Глушаков: "Локомотив" – это просто боевая, добротная команда, не больше

Такой плотненький с примитивной игрой тупорылый середнячок


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№11 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:55) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Наверное поэтому Локо прошел Ниццу и ожидает топ-команду в гости в ЛЕ, а Спартак со свистом и треском вылетел из ЛЧ и также, без остановок, из ЛЕ.
И наверное именно высокое мастерство игроков Спартага мешает им забивать голы в "настоящих моментах".
Это всё заговор и происки инопланетян!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:46) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак - просто гавно...не более


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dots
уду, как он у Кокорина перчатки отжал вратарские, когда сборная играла

Дурачина ты бестолковый! Кокора к тому моменту только вышел на поле ,а Глушак играл с первых минут.попробуй поразмысли ,с куя ли свежему игроку вставать в раму?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Победоносный Зенит
Колхозный понторез.

Цитата: Сибирячок
Лучший игрок Чепионата России 2017-2018!

так что, помолчал бы, неумытый отпрыск развратной Зинаиды.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 14:15) #
  • -3
  •  (7)

smirk


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Климак 32 (Сегодня, 14:08) #
  • -4
  •  (10)

зачем с ним федун контракт продлил, ему давно пора уже куда нибудь в СКА Ростов, за нищими доедать


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Колхозный понторез.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Как Глушак умеет троллить. Не только девки пуканы свои зашивают, но и ослобомжи лопаются напрочь.
Цитата: Dots
Меня Глушаков этот пздц, как бесит и раздражает, он же деревянный,


Да -да. Лучший игрок Чепионата России 2017-2018. А деревянный - это ты. Напрочь.

Цитата: Lord_Vik
Выйграли бы

Что это за слово? Что оно означает? Вый.., мый.., пый.., хый...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Dots (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Меня Глушаков этот пздц, как бесит и раздражает, он же деревянный, а строит из себя ахренительного футболиста, никогда не забуду, как он у Кокорина перчатки отжал вратарские, когда сборная играла, такое позорище только Дениска Глушаков мог устроить, сейчас наверно ходит понтуется типа на воротах стоял laughing
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:35) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дурак, ты Денис.
Сам то что показал?
Ну вот нахера так говорить. Выйграли бы - забил бы, можно было бы так говорить.
Сейчас то чего.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как и вы, собственно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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