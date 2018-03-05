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Андрей Бутенко: оснований для протеста у "Зенита" нет

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал решение "Зенита" подать протест на матч 21-го тура РФПЛ с "Амкаром" (0:0).

"Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, то оснований для протеста у "Зенита" нет. Если бы Зайцев остался на поле и принял участие в игре, тогда были бы основания для подачи. А так как показаны две жёлтые карточки, это автоматическое удаление. Игрок не вернулся на поле. Да, судья обязан предпринять все сигналы или жесты, которые соответствуют регламенту игры. Но здесь самое главное, что игрок уже отсутствовал на поле и не вернулся. Почему тогда принят протест? КДК обязан его рассмотреть, будет заседание. Но с такими производными этот протест вряд ли будет принят. Такого прецедента ещё не было.

Остановлюсь на том, что игрока не было на поле. Ведь когда игрок оскорбляет арбитра в подтрибунном помещении, он не может ему там показать красную карточку. Но делает запись в протоколе, что она была показана. Не знаю, как будет объяснять Сельдяков тот факт, что не показал красную. Скорее всего, он был уверен, что игрок не вернётся на поле. Отсутствие игрока – самый главный критерий. Был сохранён паритет правил игры", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко Амкар Зенит
Вчера, 23:44
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(1)
№2 Написал: Clover (Сегодня, 00:12) #
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  •  (5)

Бомжальдо! Быстренько сосальдо! Пока из вас КДК паредАсов не понаделало stuck_out_tongue_closed_eyes Хотя куда уж дальше...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:59) #
  • -2
  •  (6)

Профессионально ...и по делу...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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