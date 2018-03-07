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Роман Асхабадзе: лимит - одно из главных зол в российском футболе

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе считает, что лимит на легионеров в российском футболе нужно изменить.

"Для меня лимит - одно из главных зол в российском футболе. Лучше пересмотреть что-то в этом плане. Может он не должен быть отменён, но его надо снизить до минимума.

Те, кто поддерживают лимит, никогда не сталкивались с проблемами общения с футболистами. Я не хочу говорить о ком-то конкретно. Но вот представьте себе, если игрок говорит, что у него российский паспорт и он может взять и уйти из клуба в другую команду хоть завтра. Разве эти условия являются справедливыми на рынке? Я считаю, что нет", - цитирует Асхабадзе "Спорт FM".
Теги: Асхабадзе
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