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Игорь Семшов: свои голы Дзюба забьет, у него такая жажда гола!

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе, который перешел из "Зенита" на правах аренды.

"Если Артем отдает голевые пасы – это тоже польза. Да, он нападающий, он хочет забивать. Но уверен: Дзюба будет доволен, если ему станут удаваться пасы. И тренеры сборной на него обратят внимание. А свои голы Артем забьет. У него такая жажда гола! Я сам был футболистом и знаю, что это такое. Просто Дзюба всегда отдаст, если партнёр в более выгодной позиции.

Чемпионат мира? Конечно, надо максимальные задачи перед собой ставить, но не зацикливаться на одном турнире. Дзюба может сыграть еще не на одном крупном турнире. Да, Артем, придя в "Арсенал", показал, что хочет играть, быть в сборной. Это уже факт, чтобы на него обратили внимание. Только в любом случае надо всё игрой доказывать", - цитирует Семшова "Российская газета".
Теги: Семшов Дзюба
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