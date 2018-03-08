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Леонид Слуцкий: Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими защитниками в стране

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал решение братьев Березуцких завершить выступления за национальную команду.

– Мне кажется, Вася предельно честно и искренне объяснил все в интервью. Моя позиция: Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне.

Мы обязаны уважать их решение, они всей карьерой заслужили это право, не давая усомниться в своей патриотичности и малейшем желании помочь, если бы к этому были какие-то предпосылки.

– Но в целом то, что сборная России ищет варианты среди тех, кому сильно за 30 – это грустно?

– С какой стороны посмотреть. Про 40-летнего Буффона никто же не говорит, что это грустно относительно итальянской вратарской школы. Все говорят о величии Буффона. И если рассуждать с этой стороны, то есть глыбы, которые на протяжении 16-17 лет держат высочайший уровень. Мы были свидетелями целой эпохи, в которой играли очень сильные центральные защитники и очень большие личности, – передает слова Слуцкого Sport24.
Теги: Слуцкий Березуцкий В.
Сегодня, 14:55
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(2)
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:59) #
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Что с этими сборная будет мучатся, что без них.
Пора оставить этих тяжеловесов в покое. Они уже отработаны давно как футболисты.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий дурак
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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