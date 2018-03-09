"Урал" готовится сыграть с "Локомотивом" в Екатеринбурге

"Урал" готовится к проведению матча 22-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом"."Натуральный газон "СКБ-Банк Арены" находится в пригодном для игры в футбол состоянии. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в день матча с "Локомотивом" будет около 6 градусов ниже нуля, но не должна опуститься ниже 15 градусов. Мы готовимся принимать "Локомотив" именно на этом стадионе и уже реализовали более 5 тыс. билетов", - сказали в пресс-службе.