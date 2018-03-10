Матч "Амкар" - "Арсенал" установил антирекорд по посещаемости в нынешнем сезоне РФПЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:20
Кака посетил футбольную школу "Чертаново" (фото) (2)
Кака посетил футбольную школу "Чертаново" (фото) (2)
Вчера, 22:10
Игорь Резвухин: никак не оцениваю судейство
Игорь Резвухин: никак не оцениваю судейство
Вчера, 21:48
ФИФА наложил трансферный бан на "Трабзонспор"
ФИФА наложил трансферный бан на "Трабзонспор"
Вчера, 21:31
Пепе Рейна перейдет в "Милан"
Пепе Рейна перейдет в "Милан"
Вчера, 20:57
"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют (35)
"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют (35)
Вчера, 20:50
Неманья Пейчинович: легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате (7)
Неманья Пейчинович: легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате (7)
Вчера, 20:37
Матч "Урал" – "Локомотив" может быть перенесен в Тюмень (13)
Матч "Урал" – "Локомотив" может быть перенесен в Тюмень (13)
Вчера, 20:20
Денис Клюев: в Голландии у Слуцкого есть шанс показать себя (5)
Денис Клюев: в Голландии у Слуцкого есть шанс показать себя (5)
Вчера, 20:08
Эдинсон Кавани хочет уйти из "ПСЖ"
Эдинсон Кавани хочет уйти из "ПСЖ"
Вчера, 19:20
Дик Адвокат: команды Слуцкого всегда играют логично (3)
Дик Адвокат: команды Слуцкого всегда играют логично (3)
Вчера, 17:50
Магат отказывается от работы в нынешнем "Гамбурге"
Магат отказывается от работы в нынешнем "Гамбурге"
Вчера, 17:50
Вадим Евсеев: мы рассчитываем на Оланаре (8)
Вадим Евсеев: мы рассчитываем на Оланаре (8)
Вчера, 17:35
Дмитрий Хомич – шестой вратарь, отразивший два пенальти за матч (3)
Дмитрий Хомич – шестой вратарь, отразивший два пенальти за матч (3)
Вчера, 17:23
Борис Игнатьев: шансы "Локомотива" призрачны, но бросить камень в его огород нельзя (4)
Борис Игнатьев: шансы "Локомотива" призрачны, но бросить камень в его огород нельзя (4)
Вчера, 17:16
Дзюба о голе в ворота "Ахмата": давайте я буду после каждой неточной передачи требовать остановить игру (13)
Дзюба о голе в ворота "Ахмата": давайте я буду после каждой неточной передачи требовать остановить игру (13)
Вчера, 17:00
Германия и Россия сыграют в Лейпциге
Германия и Россия сыграют в Лейпциге
Вчера, 16:28
Миодраг Божович: мы были лучше, держали мяч под контролем (1)
Миодраг Божович: мы были лучше, держали мяч под контролем (1)
Вчера, 16:08
Зинедин Зидан: 400 млн за Неймара? Когда за меня предложили 72, мне показалось, что это безумие (4)
Зинедин Зидан: 400 млн за Неймара? Когда за меня предложили 72, мне показалось, что это безумие (4)
Вчера, 16:06
2 красные, 2 отбитых пенальти, гол Дзюбы. Безумие от Вилкова, "Амкара" и "Арсенала" в Уфе (20)
2 красные, 2 отбитых пенальти, гол Дзюбы. Безумие от Вилкова, "Амкара" и "Арсенала" в Уфе (20)
Вчера, 15:53
"Амкар" вдевятером проиграл тульскому "Арсеналу" (42)
"Амкар" вдевятером проиграл тульскому "Арсеналу" (42)
Вчера, 15:33
Кристиян Бистрович: дебют в ЦСКА - большая честь для меня (2)
Кристиян Бистрович: дебют в ЦСКА - большая честь для меня (2)
Вчера, 15:15
Мохамед Салах назван лучшим футболистом АПЛ в феврале (фото) (5)
Мохамед Салах назван лучшим футболистом АПЛ в феврале (фото) (5)
Вчера, 15:03
Артем Дзюба забил дебютный гол за "Арсенал" (25)
Артем Дзюба забил дебютный гол за "Арсенал" (25)
Вчера, 14:59
Евгений Ловчев: в Лиге Европы нам показали наше место (18)
Евгений Ловчев: в Лиге Европы нам показали наше место (18)
Вчера, 14:40
У полузащитника "Кальяри" выявили допинг (2)
У полузащитника "Кальяри" выявили допинг (2)
Вчера, 13:39
Александр Бубнов: пусть у "Арсенала" атака сильнее, но ворота "Амкара" она не взломает (12)
Александр Бубнов: пусть у "Арсенала" атака сильнее, но ворота "Амкара" она не взломает (12)
Вчера, 13:36
"Тосно" обыграл "Рубин" в молодежном чемпионате
"Тосно" обыграл "Рубин" в молодежном чемпионате
Вчера, 13:10
Ринат Билялетдинов: Оздоев не прогрессирует (5)
Ринат Билялетдинов: Оздоев не прогрессирует (5)
Вчера, 12:59
"Молодежка" "Амкара" добилась победы над "Арсеналом"
"Молодежка" "Амкара" добилась победы над "Арсеналом"
Вчера, 12:56
СМИ: Джанлуиджи Буффон решил не продолжать карьеру (4)
СМИ: Джанлуиджи Буффон решил не продолжать карьеру (4)
Вчера, 12:41
Доменико Кришито: я вернусь в Италию, "Дженоа" в моем сердце (16)
Доменико Кришито: я вернусь в Италию, "Дженоа" в моем сердце (16)
Матч "Амкар" - "Арсенал" установил антирекорд по посещаемости в нынешнем сезоне РФПЛ
Матч 22-го тура премьер-лиги между "Амкаром" и "Арсеналом" (0:2), прошедший в Уфе, посетили 1089 человек. Это худший результат в текущем чемпионате России.
Предыдущий антирекорд был установлен в Екатеринбурге. Встречу местного "Урала" с тем же "Арсеналом" 7 декабря прошлого года посетили 1345 болельщиков.
"Спорт-Экспресс"
Предыдущий антирекорд был установлен в Екатеринбурге. Встречу местного "Урала" с тем же "Арсеналом" 7 декабря прошлого года посетили 1345 болельщиков.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.