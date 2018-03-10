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Матч "Амкар" - "Арсенал" установил антирекорд по посещаемости в нынешнем сезоне РФПЛ

Матч 22-го тура премьер-лиги между "Амкаром" и "Арсеналом" (0:2), прошедший в Уфе, посетили 1089 человек. Это худший результат в текущем чемпионате России.

Предыдущий антирекорд был установлен в Екатеринбурге. Встречу местного "Урала" с тем же "Арсеналом" 7 декабря прошлого года посетили 1345 болельщиков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Амкар Арсенал
Сегодня, 02:29
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